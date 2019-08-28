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البزم: توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:49 - 28 اغسطس 2019
اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة
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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض الأشخاص في إطار التحقيق بالتفجيرين اللذين وقعا في مدينة غزة

وأوضح البزم في تصريح لـ"إذاعة القدس"، أن الداخلية تمكنت من كشف الخيوط الأولى للجرمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعرفت على الخيوط الأولى للجهة التي تقف خلف التفجيرات وكيف نفذت الجريمة.

وقال: "لدينا معلومات حول الجريمة ولاحقا سننشر التفاصيل عند انتهاء التحقيقات".

وأسفرت تفجيرات الأمس عن ارتقاء 3 شهداء من عناصر شرطة المرور، وهم: الملازم سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، والملازم وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، والمساعد علاء زياد الغرابلي (32 عاماً)، مشيرة إلى أنهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين. وفق بيان وزارة الداخلية.

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