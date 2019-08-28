موعد مباراة أياكس أمستردام ضد أبويل نيقوسيا فى دوري أبطال أوروبا 2019/2020

يستضيف أياكس أمسترادم فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن مباريات إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات إيابا.

تنطلق صافرة الشوط الاول للمباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ، وتمام 10:00 بتوقيت مكة المكرمة و فلسطين، وتمام 7:00 بتوقيت جرينتش، بواسطة الحكم فيليكس زواير، كما وسيتم نقل المواجهة على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

انتهت مباراة الذهاب فى قبرص بالتعادل السلبى ويحتاج أياكس للفوز على ملعبه بأي نتيجة بعد غد، من أجل التواجد في دور المجموعات التي تجرى قرعته يوم الخميس المقبل.

تحدد مباريات الإياب في هذه المباراة، هوية الفرق الستة الأخيرة المتأهلة لدور المجموعات، بعدما ضمن 26 فريقا مقاعدهم في دور المجموعات حتى الآن.

يغيب عن صفوف أياكس خلال المباراة بعد غد اللاعب نصير مزراوي الذي طرد في الدقيقة 79 من مباراة الذهاب لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

كان أياكس محظوظا ليفلت بنتيجة التعادل من مباراة الذهاب، ويدرك الفريق أنه يحتاج للارتقاء بمستواه في مباراة الإياب بعد غد أمام جماهيره على استاد "يوهان كرويف" في أمستردام ليجتاز عقبة الفريق القبرصي الذي يدربه حاليا المدير الفني الألماني توماس دول

وتحظى مباريات الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات أيضا بأهمية بالغة لكل الأندية المشاركة فيه، لأن مجرد التأهل سيمنح صاحبه 15.25 مليون يورو بخلاف ما سيحصل عليه كل فريق من مشاركته ونتائجه في مباريات دور المجموعات.