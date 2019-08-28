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هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:32 - 28 اغسطس 2019
هندوراس هندوراس
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أعلنت حكومة هندوراس، أمس الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحًا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليًا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 أيار/مايو 2018، سفارتها لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدًا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى "إسرائيل" خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

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