سلطة الطاقة: تقليص دخول الوقود لغزة سيؤثر عن جدول الكهرباء

قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن قرار سلطات الاحتلال تقليص كميات الوقود المخصصة لمحطة كهرباء غزة، سيؤدي إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في القطاع.

وأضاف ملحم في تصريح صحفي، أن القطاع يعاني بالأصل من عجز في الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن "تقليص دخول المحروقات إلى 50% سيؤدي لعودة جدول القطع بدلا من 6 ساعات إلى 8 و12 ساعة".

وأوضح أن ذلك سيؤثر على مجمل الحياة العامة في قطاع غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس والقطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن "هذا يدل على ان اسرائيل ماضية في عملية العقاب الجماعي على شعبنا".

وأشار ملحم، إلى أن هناك اتفاقا مع الحكومة القطرية لتوفير الوقود لمحطة التوليد في غزة، مبينا أن القرار يعكس عدم احترام "إسرائيل" لأي اتفاق بخصوص البنية التحتية والخدمات.