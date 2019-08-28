ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

إدارة السجون تغلق ثلاثة أقسام في سجن مجيدو وتسحب الكهربائيات منه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:07 - 28 اغسطس 2019
تعبيرية تعبيرية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، امس الثلاثاء، أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود سجن مجدو، بعد قيام إدارة السجن بإغلاق ثلاثة أقسام في المعتقل، من بينها قسم الأسرى الأشبال والذي يضم 63 قاصراً.

وبينت، أن الإدارة عمدت الى اغلاق كل من الأقسام ( 3 ،4 ،5)، بذريعة اعتداء أحد الأسرى الأشبال على أحدى السجانين، حيث قامت الإدارة بإخراج جميع الكهربائيات (كالمراوح وبلاطة الطبخ..) من الاقسام المذكورة ومنع الأسرى الخروج "للفورة".

وأضافت، أن الأسرى قاموا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب إغلاق الأقسام، وسط حالة من التوتر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات