عميد أسرى الجهاد وأربعة آخرون يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 28 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير رائد محمد شريف السعدي (53 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين المحكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافةً إلى 20 عاماً، بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة 19 آخرين، ومعتقل منذ عام 1989.

يعتبر السعدي عميد أسرى محافظة جنين وعميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأمضى 30 عامًا في سجون الاحتلال.