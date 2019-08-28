اعتقالات بالضفة تطال 14 مواطناً من الضفة والقدس

اعتقلت قوّات الاحتلال 14 مواطنا، وداهمت عدة منازل في محافظات مختلفة من الضّفة الغربية، فجر اليوم الاربعاء. فيما أصابت عدد من المواطنين خلال اقتحامها الليلة الماضية لاحياء بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة

وبحسب وسائل الاعلام عبرية فإن الشبان المعتقلين قد تم تحويلهم للتحقيق. فيما اعتقلت شابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء داود العمور (28 عاما)، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومحمد عماد راضي (22 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أحمد خليل ابو هاشم وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابهم من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت.

وأضاف :" أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وفي القدس، أصيبت مساء أمس، عدد من المواطنين بينهم سيدة في اعتداء لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المصادر بأن مواطنة لم تعرف هويتها بعد، أصيبت في عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائي تجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد الأربعين في البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات واطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط مما أدى الى اصابة عدد من المواطنين.

كما حاصرت تلك القوات حي الشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.