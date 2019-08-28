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استهدفت الحواجز الشرطية

حركة الجهاد تدين بشدة تفجيرات الأمس وتؤكد وقوفها في مواجهة أي محاولات للعبث بالجبهة الداخلية

  • فلسطين اليوم - غزة-
  • 08:13 - 28 اغسطس 2019
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أدانت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاربعاء ، بأشد العبارات  العمل الإجرامي الغادر الذي وقع فجراً ، معتبرةً ان التفجيرات التي طالت الحواجز الشرطية  تستهدف كل الشعب الفلسطيني تحت دعاوى زائفة وباطلة بينما هو في حقيقة الأمر وجوهره يخدم العدو الصهيوني.

وأكدت الحركة خلال  بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه " على وقوفها وبكل قوة إلى جانب الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة أي محاولات خبيثة يحاول أصحابها ضرب جبهتنا الداخلية لصالح أجندات تخدم العدو الصهيوني المتربص بشعبنا ومقاومته الباسلة.

وقالت الحركة إن شعبنا بوحدته وبوعيه الوطني المسؤول سيقف صفاً واحداً متعاضداً ومتضامناً لصيانة جبهته الداخلية وحماية صمود أبنائه ولن نسمح أبداً لأي كائن بتقويض الأمن والاستقرار الداخلي.

واحتسبت الحركة عند الله تعالى شهداء الشرطة الأبرار الذين ارتقوا إثر حادثي التفجير الإجراميين الليلة الماضية ، مقدمة التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأبرار ، معربة ً عن تضامنها ووقوفها إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

ويشار الى ان تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية  فجر اليوم أدت الى استشهاد ثلاثة من العناصر الشرطة الفلسطينية ، واكدت الداخلية على كشفها لخيوط الجريمة .

 

 

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