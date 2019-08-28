اي اسم عائلة يشكل ٢٢٪؜ من اسماء الكوريين

ذكر تقرير لمجلة ذا إكونوميست (The Economist) أن واحدا من كل خمسة من الكوريين الجنوبيين يحمل اسم كيم الذي يعد أحد أكثر الألقاب العائلية إنتشارا في الكوريتين. ولكن لماذا التركيز على هذا الإسم بالذات؟ التقليد الكوري الإقطاعي القديم يقدم جزءا من الإجابة. فقد كانت الألقاب العائلية نادرة، كما هو الحال في انحاء أخرى كثيرة من العالم، حتى أواخر عهد أسرة جوسون (1392-1910). وبقيت الألقاب العائلية ميزة فقط للحكام وغيرهم من الأرستقراطيين، وكانت تُستخدم كوسيلة لتمييز المسؤولين الحكوميين، أما العبيد والمنبوذين بل أيضا الحرفيين والتجار والرهبان لم تكن لديهم تلك الألقاب العائلية، حسب تقرير مجلة ذا إكونوميست.

وفي حين كانت اسماء الأسر مثل لي و كيم بين تلك المستخدمة من قبل الملوك في كوريا القديمة وكانت المفضلة من قبل النخب المحلية، أصبحت لاحقا مفضلة عند العوام أيضا.

اليوم لم تعد تحمل الأصول العشائرية، التي كانت تعتبرعلامة هامة لموروث الشخص ومكانته، نفس الأهمية بالنسبة للكوريين. واستخدام الأسماء كيم و بارك و لي في ازدياد، لأن كثير من الرعايا الأجانب، بما في ذلك الصينيين والفيتناميين والفلبينيين، أصبحوا مواطنين كوريين متجنسين، والأسماء الأكثر شعبية للقب المحلي هي كيم، لي، وبارك وفقا للأحصائيات الحكومية.