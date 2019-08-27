حماس: اجرينا لقاءاً ايجابياً مع مسؤولين مصريين بالقاهرة

أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، أن لقاء وفدها مع المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم "كان إيجابيا".

وقالت الحركة في تصريح لها إن وفدها يبحث الجهود المبذولة لإنهاء معاناة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن أن الجانب المصري وجه رسالة تهديد لحركة حماس بالتوقف عن رعايتها لأي اتفاق تهدئة حال استمر اطلاق الصواريخ من غزة.

وشددت الحركة على "عمق العلاقة مع القاهرة والسعي نحو تطويرها وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تخفيف الحصار".

و كانت قناة "الحدث" الفضائية قد كشفت عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها الذي يتواجد في القاهرة هذه الأيام.

وأوضحت القناة، أن القاهرة أبلغت وفد "حماس" أنها ستوقف رعايتها لأي مبادرة تهدئة مع "إسرائيل" في حال استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه "غلاف غزة.

وأضافت القناة حسب مصادرها، أن القاهرة طالبت "حماس" بإقرار خطي بالالتزام باتفاقيات التهدئة مع الاحتلال، وعدم التصعيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب.

ولفتت أن "حماس" أبلغت القاهرة أن هناك من يحاول إفشال التهدئة، وأنها ستبقى ملتزمة بها طالما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.