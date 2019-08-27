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برنامج وليد الفراج الجديد 1440- 2019

  • فلسطين اليوم
  • 23:18 - 27 اغسطس 2019
الاعلامي-وليد-الفراج الاعلامي-وليد-الفراج
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يقدم الإعلامي وليد الفراج، برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات الرياضية البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

 تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات:

اسم القناة

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

تصويب الخطأ

قناة sbc

النايل سات

12284

أفقي

27500

5/6

قناة sbc

العرب سات

11230

أفقي

27500

5/6

كما يمكن الاستماع إلى البرنامج على الراديو عبر إذاعة جدة على الترددات التالية:

الدوري مع وليد

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