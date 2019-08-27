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تعيين مجلس أمناء جديد.. مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:34 - 27 اغسطس 2019
جامعة الازهر جامعة الازهر
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قدم وفد أكاديمي من أساتذة جامعة الأزهر بغزة ، لمجلس المحافظين في قطاع غزة، مبادرة حل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها الجامعة، والتي تهدد مستقبل الطلبة واستقرار مسيرة الجامعة.

وقال الوفد أنه التقى بمحافظ مدينة غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ المنطقة الوسطى، عبد الله أبو سمهدانة، ومحافظ مدينة رفح أحمد نصر، وقدم لهم المبادرة التي تتضمن أربعة بنود تؤكد في مجملها على ضرورة تدخل الرئيس محمود عباس لحل الأزمة، وتعيين مجلس أمناء يتمتع بالكفاءة والمهنية .

ووعد أبو سمهدانة بنقل المبادرة إلى رئيس السلطة محمود عباس للوقوف على ما يجري والعمل على متابعة الموقف في جامعة الازهر.

إلسكم نص المبادرة:

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