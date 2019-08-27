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تردد قناة الشعائر الجديد على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 22:31 - 27 اغسطس 2019
تردد قناة الشعائر الجديد على النايل سات 2019 تردد قناة الشعائر الجديد على النايل سات 2019
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تعتبر قناة الشعائر الفضائية، قناة عربية شيعية لها عدد كبير من الجمهور المهتمين بمناهج وعلوم أهل البيت، تعمل قناة الشعائر بث مباشر أون لاين على مدار اليوم بدون انقطاع أو توقف وهي من أشهر قنوات النايل سات.

وما يميز قناة الشعائر الفضائية أنها تعرض برامجها وفقراتها بطريقة سهلة وغير معقدة وتعمل على نشر العقائد الشيعية، يمكنكم متابعة قناة الشعائر في أي وقت ونحن نساعدكم على ذلك من خلال موضوعنا هذا.

وتعتبر الشعائر قناة من أكثر القنوات مشاهدة على النايل سات نظراً لما تقدمه من محتوى هادف وبرامج متنوعة تنشر المذهب الشيعي ولها عدد كبير من المتابعين في العالم بأكمله كما تقدم أفقرات دينية تخص الطوائف الشيعية.

ظهرت مجموعة كبيرة من القنوات الشيعية الفضائية على النايل سات ولازال المشاهدين يبحثون عن التردد الصحيح لقناة الشعائر حيث أنها أصبحت في صدارة القنوات التي تعمل بهذا المجال.

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 10971 (H) 27500 – 5/6 SD
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