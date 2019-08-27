تردد قناة رؤيا نايل سات 2019

قناة رؤيا الفضائية، هي قناة أردنية متنوعة تعرض العديد من البرامج الحوارية المتميزة على شاشتها، تبث القناة محتواها التلفزيوني طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون تشفير أو تقطيع للبث تعمل بشكل مجاني بدون اشتراك شهري لها.

وحققت قناة رؤيا نسبة مشاهدة عالية فهي تعد الأكثر مشاهدة في الفضائيات الأردنية لما تقدمه من مواضيع مفيدة للمجتمع لكل الأعمار حيث تقدم برامجها في مجالات الثقافة والمنوعات والأخبار بكل احترافية ومهنية مميزة.

يشار إلى أن قناة رؤيا الفضائية من القنوات الحديثة نسبياً فتم بث القناة على الأقمار الصناعية في عام 2011 وذلك ليس ببعيد، كان من أهداف مؤسسي القناة هو نشر الوعي الثقافي بكل احتراف وحيادية للشعب الأردني واطلاعه على العالم من خلال برامجها المختلفة ومقدمي البرامج المميزين في تقديم المحتوى بشكل يصل للمشاهد بكل سهولة ويسر.

وتحافظ القناة على المواكبة مع العالم الخارجي مما تشهده من انفتاح ولكن مع الحفاظ على القيم العربية والعادات الأردنية وعدم التخلي عنها.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12398 (V) 27500 – 5/6 SD

واهتمت قناة رؤيا الأردنية بتقديم فقرات أطفال تناسب جميع الأعمار والقيم والأخلاق العربية حتى يصل للطفل العادات والتقاليد من خلال أحب الأشياء إليه وهي أفلام الكارتون لتصل الفكرة لعقل الطفل من خلال عالمه الخاص الرسوم المتحركة، ومن ضمن برامج القناة الأسرية برنامج يقدم فقرات عدة من رياضة وأعمال يدوية وغيرها من الأمور التي يهتم بها المرأة في حياتها.

وللبرامج الإخبارية النصيب الأكبر في القناة فلديها العديد من البرامج الإخبارية المختلفة في العديد من المجالات مثل الأخبار الاقتصادية التي تناقش أحوال العالم الاقتصادية وأخبار البورصة العالمية، ولعشاق الرياضة الذين يمثلون الشعبة الأكبر من المشاهدين تعرض لهم النشرة الرياضية للاطلاع على أحدث الأخبار للكرة العالمية والعربية والمحلية مع العديد من خبراء الكرة والرياضة ومحللين محترفين، وأحوال الجو والطقس تقدم في فقرة النشرة الجوية.