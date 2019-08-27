تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2019 Nat Geo Abu Dhabi hd

أصبحت قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم القنوات التي يتابعها الكثير من دول العالم فهي قناة فريدة من نوعها لم يسبق وأن تم إصدار قناة بهذا الشكل وفي هذا المجال على الأقمار الصناعية مجاناً.

لذلك أصبحت من أكثر القنوات مشاهدة لما تقدمه من برامج مميزة ومفيدة لكل كبير وصغير، ولم تنسى مؤسسة القناة الأطفال فتم إنشاء قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز وهي تعرض كل ما يناسب طفلك من برامج لنمو عقله وبرامج من عالم الطبيعة التي تناسب سنه.

وحرصت قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي على التطوير في عرض برامجها بأحسن صورة عبر الأقمار الصناعية لتصل للمشاهد بكل سهولة بدون تشويش فقامت القناة بتغيير تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وياه سات إلى ترددات جديدة حتى تشاهد كل ما يعرض على القناة من برامج وأفلام وثائقية كثيرة باستمرار 24 ساعة بدون تقطيع للبث أو تشويش للصور.

بكل سهولة، قم بضبط جهاز الإرسال على التردد الجديد وكل تفاصيله من خلال الجدول التالي الذي يشمل جميع الترددات الجديدة للقناة لمتابعة كل ما هو جديد لحظة بلحظة بدون تشفير أو اشتراك شهري فهي قناة مجانية تعمل طول اليوم 24 ساعة.