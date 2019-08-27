تردد قناة mbc العراق hd على النايل سات

قناة mbc العراق، قناة جديدة تهتم بالشأن العراقي ويتم توجيهها إلى جميع أفراد الأسرة العراقية، وتم إطلاق قناة إم بي سي العراق الجديدة بتاريخ 17 فبراير 2019، في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت قناة إم بي سي العراق ترحيب كبير من جانب عدد كبير من الإعلاميين العراقيين ونشطاء كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم قناة إم بي سي العراق مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والكوميدية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص المرأة وعدد من البرامج الثقافية والتوك شو، إلى جانب البرامج الغنائية.

أكدت إدارة قناة العراق بأنها ستكون قناة العائلة العراقية الأولى، وذلك وفقًا لتصريحات عدد كبير من الإعلاميين والرواد والمدونيين، وذلك نظرًا لأن قناة إم بي سي دائمًا تهتم بالشأن العربي وأحوال المواطنين وتسعى بصفة دائمة إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الفن والبرامج الترفيهية والكوميدية، كما أنها تقدم أحدث الأفلام والمسلسلات عبر شاشتها من خلال قنواتها المختلفة.

تردد قناة إم بي سي العراق mbc iraq بتقنية HD

القمر التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل التشفير موقع mbc الرسمي نايل سات 201 12226 7 غرب أفقي 27500 5/6 QPSK/DVB-S مفتوحة mbc.net عربسات بدر 6 11862 26 شرق عمودي 27500 4/3 DVB-S QPSK مفتوحة –

تردد قناة MBC Iraq بتقنية SD