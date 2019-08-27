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تردد قناة الكاس 6 hd نايل سات الجديدة 2019

  • فلسطين اليوم
  • 22:06 - 27 اغسطس 2019
تردد قناة الكاس 6 hd نايل سات الجديدة 2019 تردد قناة الكاس 6 hd نايل سات الجديدة 2019
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نقدم لكم اليوم عبر موقعنا، تردد قناة الكأس الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية، كما وتعتبر قناة الكأس الرياضية من القنوات القطرية الرياضية التي تسلط الضوء على البطولات الخليجية والاسيوية.

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4
Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا 12245  27500 عمودي  3/4
Nilesat 101/102 7 غربا 11919  27500 أفقي 5/6

 

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر  الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4
Nilesat 101/102  7 غربا 11919  27500 أفقي 5/6

 

تردد قناة الكأس 3 HD  2019 “مفتوحة” :

  • Nilesat 101/102     7 غربا        11919       أفقي   27500       3/4
  • Arabsat 2A     26 شرقا      12245       عمودي        27500       3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD  2019 عرب سات مفتوحة” :

Arabsat 2A     26 شرقا

تردد     12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ   3/4

تردد قناة الكأس 6 HD  2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2A     26 شرقا      12418       أفقي   27500       3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A     26 شرقا      12418       أفقي   27500       3/4   إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD   2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2A     26 شرقا      12418       أفقي   27500       3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2C/2D/3A  26 شرقا      12245       عمودي        27500       3/4

ترددات قنوات الكأس  Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2019 :

القمر   التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6
نايل سات 11919   W 27500 أفقي H 3/4
  عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6
آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4
جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

 

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