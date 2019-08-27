تردد قناة الكاس3 الرياضية alkass نايل سات والعربسات

نقدم لكم اليوم عبر موقعنا، تردد قناة الكأس الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية، كما وتعتبر قناة الكأس الرياضية من القنوات القطرية الرياضية التي تسلط الضوء على البطولات الخليجية والاسيوية.
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|Arabsat 2C/2D/3A 26
|شرقا 12034
|27500
|أفقي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 12054
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26
|شرقا 12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 11919
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7 غربا
|11919
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قناة الكأس 3 HD 2019 “مفتوحة” :
- Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4
- Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4
تردد قنوات الكأس 5 HD 2019 عرب سات مفتوحة” :
Arabsat 2A 26 شرقا
تردد 12418
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة الكأس 6 HD 2019 “مفتوحة” :
Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4
ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:
Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2019 “مفتوحة” :
Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4
تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2019 “مفتوحة” :
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4
ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2019 :
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12245
|° E 27500
|رأسي V
|5/6
|نايل سات
|11919
|W 27500
|أفقي H
|3/4
|عرب سات بدر 6
|12245
|° E 27500
|أفقي H
|5/6
|آسيا سات 5
|3660
|° E 27500
|رأسي V
|3/4
|جالكسي 19
|12084
|W 22000
|رأسي V
|3/4