قتلى ومفقودون بغرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

اعلنت السلطات الليبية الثلاثاء، أن سفينة مهاجرين غير نظاميين تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة الخمس، التي تبعد 120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

بدورها، أكدت البحرية الليبية في بيان لها أنها "انتشلت 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين، تعود لرجل وامرأة وطفل من الجنسية المغربية وصومالي وسوداني"، مشيرة إلى أنها "تمكنت من إنقاذ 65 مهاجرا آخرين يحملون الجنسية السودانية والمصرية والمغربية، على بعد 9 أميال شمال مدينة الخمس".

وأفاد البيان بأن عمليات البحث لا زالت جارية عن مزيد من الناجين أو الجثث.

من جهته، ذكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شارلي ياكسلي الثلاثاء، أن "أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا ربما أزهق أرواحا كثيرة، غير أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ نحو 60 شخصا".

وقال ياكسلي في تغريدة بموقع "تويتر" إنه "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا"، مضيفا أن "التفاصيل لا تزال غير واضحة".

ولقي 578 مهاجرا مصرعهم غرقا في المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا بالبحر المتوسط، منذ مطلع العام وحتى 15 أغسطس/آب، خلال رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية.