تردد قناة صوت العرب hd علي النايل سات 2019

تعتبر قناة صوت العرب قناة متنوعة تعرض برامج مختلفة ومتميزة أفلام، مسلسلات، برامج ترفيهية والعديد على شاشة التلفزيون الخاصة بها وتتميز ببرامجها الرائعة والمحببة لدى المشاهد العربي تبث القناة طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير بشكل مجاني تماماً.

وتسعى قناة صوت وتليفزيون العرب إلى تقديم أفضل ما لديها من برامج حوارية وتثقيفية، كما تبث قناة صوت العرب أون لاين بث مباشر على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 8 West B القريب جداً من نايل سات ويمكن استقبال القناة على القمر نايل سات بكل سهولة عبر برمجة تردد القناة في جهاز الريسيفر الخاص بكم على مدار 8.0°W غرباً.

ويمكنك الاستمتاع بباقة متنوعة من الفقرات سواء كانت برامج ومسلسلات وأفلام متميزة تناسب جميع الفئات دون تشفير، إليك جدول تفصيلي بأحدث التغيرات على قناة صوت وتلفزيون العرب الفضائية المتميزة، ويمكنك استقبال القناة على جهاز الريسيفر عبر المعلومات التالية:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10971 (H) 27500 – 5/6 SD



