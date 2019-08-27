تردد قناة نجوم هوليود رعب 2019 Horror

تعتبر قناة نجوم هوليود رعب 2019 إحدى القنوات التابعة لقنوات نجوم هوليود المتخصصة في تقديم الأفلام الأمريكية المعروفة، سواء الكلاسيكية أو الحديثة أو المعاصرة، فضلاً عن الأفلام الحصرية.

وتهتم القناة بتقديم أفلام أمريكية فئة الرعب والأكشن والإثارة والتشويق، وذلك بترجمة عربية تسهيلاً على المشاهدين، وتسعى القناة إلى تقليل عدد الفواصل الإعلانية، حيث تقوم القناة بعرض الإعلانات من خلال شريط يظهر في نهاية الشاشة أثناء عرض الأفلام، وذلك حتى لا تشتت انتباه المشاهدين أثناء عرض أفلامهم المفضلة.

بخطوات بسيطة متابعة أفضل أفلام الرعب الأمريكية بدون توقف، وبشكل مجاني، فإن كنت تفضل الأفلام الكلاسيكية الأمريكية يمكنك متابعة قناة نجوم هوليود، إما إن كنت من عشاق أفلام الرعب والإثارة والتشويق يمكنك متابعة قناة نجوم هوليود رعب.

أولاً: قم بتشغيل جهاز التلفزيون أو شاشة العرض والريسيفر الخاص بك.

ثانياً: قم باختيار زر Menu أو القائمة بواسطة ريموت الريسيفر.

ثالثاً: الآن ستظهر لك خيارات القائمة أو Menu.

رابعاً: اختر تثبيت أو Installation.

خامساً: اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

سادساً: من قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر (نايل سات Nile Sat).

سابعاً: الآن قم بإدخال تردد القناة Frequency السابق ذكره أو (11488/ 12562/ 12604).

ثامناً: قم باختيار القطبية (أفقي H/ رأسي V).

تاسعاً: قم بإدخال معدل الترميز (27500).

عاشراً: بواسطة الريموت، اضغط على زر OK ثم قم بعمل Save أو حفظ

ستظهر القناة أمامك باسم Nogom Hollywood Horror /Nojoom Hollywood.