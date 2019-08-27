تردد قناة روتانا سينما نايل سات 2019

قناة روتانا سينما من القنوات القديمة نسبيًا حيث كان بداية بثها في عام 2005م أو بشكل أكثر تحديدًا في اليوم الأخير من عام 2004م، وكانت انطلاقة القناة قوية حيثُ جذبت إليها الأنظار من كافة الدول العربية.

وتعود ملكية قناة Rotana Cinema إلى الأمير الوليد بن طلال الذي يمتلك شبكة قنوات روتانا بكافة قنواتها مثل روتانا كلاسيك والتي تعرض أفلام ومسرحيات الزمن الجميل، وروتانا دراما التي تبث كل ما هو جديد في عالم الدراما العربية، وروتانا كليب وروتانا الخليجية وغيرهم من القنوات.

وتعد قناة روتانا سينما أحد أكثر فروع باقة قنوات روتانا السعودية شعبية في مصر والمنطقة العربية ويكمن السبب في ذلك إلى امتلاكها أضخم مكتبة أفلام عربية متنوعة التصنيفات ما بين تراجيدي وكوميدي وأكشن وأثارة بالإضافة لعدد كبير من الأعمال التاريخية التي تلاقي قبول واستحسان محبي السينما والفن المصري والعربي.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2019 علي النايل سات: