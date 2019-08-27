تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم

يلتقي فريق الاتحاد السعودي والهلال السعودي ضمن ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، في قمة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في جدة للقاء الذهاب بين الاتحاد والهلال السعودي.

ويتم نقل المباراة مباشرة على قنوات بي إن سبورت المشفرة وقناة الكأس القطرية، إليك تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة إلى مباراة الاتحاد السعودي والهلال السعودي ضمن ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.

كان الهلال قد صعد إلى دور ثمانية بعدما اقصى مواطنه الأهلي في دور الـ 16 بعد الفوز خارج أرضه بنتيجة 4-2 ورغم الخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 إلا أنه تأهل، أما الاتحاد فقد أقصى ذوب آهن أصفهان الإيراني بعدما فاز في العودة 4-3 وفاز في الذهاب 2-1.

إليك جدولة ضبط ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في المملكة العربية السعودية.