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تردد قناة التربوية السورية الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 21:09 - 27 اغسطس 2019
تردد قناة التربوية السورية الجديد 2019 تردد قناة التربوية السورية الجديد 2019
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تعد قناة الفضائية التربوية السورية القناة التربوية الأولى في الجمهورية السورية، والتي تهتم بالشأن التربوي التعليمي بالدرجة الأولى، حيث انطلقت  على قمر عربسات عام 2008.

وبدأ بث القناة التجريبي في يونيو 2009 لجميع أنحاء العالم من دمشق على قمر نايل سات، حيث تشمل القناة الفضائية برامج ثقافية وتربوية تخاطب الأسرة بصورة عامة ودروساً تعليمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي ومرحلة الطفولة.

يشار إلى أن برامج الفضائية التربوية السورية إنتاج مشترك بين وزارة التربية السورية ووزارة الإعلام ممثلة بالتلفزيون السوري وبرامج من إنتاج القطاع الخاص أو العربي إضافة إلى برامج من إنتاج أجنبي مترجمة ومدبلجة إلى العربية.

وتوجه برامج الفضائية إلى جميع المواطنين السوريين والعرب إضافة إلى الجاليات العربية في بلدان الاغتراب والمعلمين والإداريين والمدرسين والراغبين بتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز جودة القناة 
النايلسات 11315 عامودي 27500 SD عادية
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