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تردد قنوات السعودية الرياضية الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 20:49 - 27 اغسطس 2019
تردد قنوات السعودية الرياضية الجديد 2019 تردد قنوات السعودية الرياضية الجديد 2019
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تعتبر قنوات السعودية الرياضية هي أول سلسلة قنوات رياضية محلية سعودية تسعى لتطوير بث قنواتها بحكر بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من بداية الموسم الماضي 2018.

وذلك بعد شراء حقوق البث من قنوات MBC الرياضية، وتخصيص أكثر من قناة محلية لالتقاط اشارات البث لجميع مباريات الدوري المحلي ومباريات البطولات السعودية الأخرى حصرياً عبر قنوات السعودية سبورت KSA Sport .

ومن أبرز برامج قنوات السعودية الرياضية برنامج الديوانية، والذي يعرض في الموسم الرياضية بشكل متواصل ليلياً عند الساعة الـ 11:00 وتحليل مجريات مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وأخبار الأندية المحلية والتحكيم في مبارياتها والأخطاء المرتكبة من قبل اللاعبين وغيرها الكثير من الأمور التي يتم مناقشتها في برنامج الديوانية حصرياً على قنوات السعودية سبورت.

إليك تردد قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1 و KSA SPORTS 2 , والمنفردة بنقل مباريات دوري المحترفين عبر قنواتها على كلاً من القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات على الترددات الاتية :-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح القناة
نايل سات 1228412149 عمودي vأفقي H 27500 5/6 KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2

 

KSA SPORTS +1

KSA SPORTS +2
عرب سات 1214912015 أفقي Hعمودي V 27500 5/6 KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2

 

KSA SPORTS +1

2+ KSA SPORTS
ياه سات 1241811746 عمودي Vأفقي H 27500 5/68/9 KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2

 

KSA SPORTS +1

2+ KSA SPORTS
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