ترامب عبر "توتير": لا وجود لـ"بق الفراش" في فنادقي!

نفى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أن يكون مجمعه "دولار ناشونال" التابع له في مدينة ميامي، الذي اختاره ترامب لاستضافة القمة القادمة لمجموعة G7، قد غزته حرشات بق الفراش.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "لا وجود لبق الفراش في "دولار"، الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هم الذين أشاعوا هذه الشائعة الكاذبة القبيحة، بعد أن سمعوا أن مجمع "دولار ناشونال ميامي" الذي يقع في المكان الأمثل، ينظر إليه كمكان لعقد قمة G7 القادمة. أمر غير لطيف!".

وتأتي تصريحات ترامب بعد انتشار هاشتاغ #TrumBedBugs (بق فراش ترامب) على موقع "تويتر"، بعد إعلان ترامب عن إمكانية عقد القمة القادمة لـ "مجموعة السبع" في المنتجع الخاص به.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!