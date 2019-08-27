تردد قناة المواكب على النايل سات 2019

قناة المواكب الجديد على النايل سات، هي قناة عربية حسينية تعمل على عرض مجموعة من المسلسلات الدينية والبرامج الدينية الإسلامية وغيرها من الفقرات الدينية الأخرى على مدار اليوم 24 ساعة بدون انقطاع البث؟

تقوم بعرض كافة البرامج الدينية التي تعمل على تأسيس وترسيخ المبادئ الإسلامية الصحيحة في أذهان المشاهدين، كما أنها تقوم بعرض جلسات الذكر الحسينية المنوعة والمميزة التي اعتاد على سماعها المشاهدين والمتابعين لقناة المواكب الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

يشار إلى أن قناة المواكب قناة حسينية إسلامية تعمل على القمر الصناعي نايل سات فهي تقوم بعرض برامج القرآن الكريم وتقوم بتفسيره على يد نخبة كبيرة من المفسرين والمشايخ في تفسير كتاب الله غير أنها تقوم بعرض الأدعية الدينية المتعددة وبأصوات خاشعة تأسر القلوب.

تعرض قناة المواكب الفضائية حلقات متتالية من المسلسلات الدينية الأكثر شهرة في الوطن العربي ومنها نبي الله يوسف (عليه السلام)، مسلسل المختار كما أنها تقوم بعرض حلقات الذكر الحسينية على يد أكبر المنشدين في حب الحسين كل هذا وأكثر على شاشة المواكب الفضائية.

تردد قناة المواكب على نايل سات 2019

يمكنكم إضافة تردد قناة المواكب على نايل سات 2019 للحصول عليها وتثبيتها على الأجهزة الخاصة بكم من خلال القيم التالية الخاصة بها /

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10930

الاستقطاب افقي H

الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 5/6