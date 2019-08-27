بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال يلا شوت حصري

يتقابل الاتحاد مع الهلال في مباراة سعودية خالصة بدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

كان الهلال قد صعد إلى دور ثمانية بعدما اقصى مواطنه الأهلي في دور الـ 16 بعد الفوز خارج أرضه بنتيجة 4-2 ورغم الخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 إلا أنه تأهل، أما الاتحاد فقد أقصى ذوب آهن أصفهان الإيراني بعدما فاز في العودة 4-3 وفاز في الذهاب 2-1.

تقام المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت جرينتش، بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فيما تذاع على قناة beIN sports HD 1.

التشكيل المتوقع للاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا

بالنسبة للاتحاد، في حراسة المرمى: جروهي، خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني، خط الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى، الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.

أما الهلال: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، فى الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ، فى الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

وستكون قمة كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم واحدة من أهم مباريات كرة القدم الآسيوية، ويسعى كلا الفريقان للخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب، لوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولعب في نفس الدور فريق النصر أمام السد القطري، وفاز العالمي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة مثيرة للغاية.

وصل الاتحاد إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية بفوزه على فريق ذوب آهن أصفهان ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/4، بينما تأهل الهلال لهذا الدور بعبوره للأهلي السعودي بحصيدة أهداف 4/3.