تردد قناة النبراس الجديد على النايل سات 2019

قناة النبراس الجديد على النايل سات، هي قناة الحقيقة الخاصة بخدمة أهل البيت وهي قناة عراقية إسلامية شيعية تبث برامج ومحاضرات أون لاين على شاشة التلفزيون طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير.

وتعد قناة النبراس العراقية هي أشهر القنوات الفضائية الشيعية ويتابعها عدد كبير من المسلمين الشيعة في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

يشار إلى أن هذا آخر تحديث للقناة على الأقمار الصناعية ويتم تحديث معلومات الجدول فور حدوث أي تغيرات جديدة في البيانات الخاصة لقناة النبراس الفضائية على الأقمار الصناعية.

إليك التردد الجديد والصحيح بعد التغيير الأخير لقناة النبراس الفضائية على القمر الصناعي نايل سات أو يوتلسات Eutelsat 7 West A، حيث أصبح بإمكانك استقبال أفضل إشارة قوية عالية الجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك.