5 قتلى و20 مفقوداً جراء غرق قارب قبالة شرق طرابلس

قالت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، إنها تمكنت من انتشال جثث خمسة مهاجرين، ثلاثة مغاربة وسوداني وصومالي، فيما اعتُبر 20 في عداد المفقودين إثر غرق قارب كان يُقل قرابة 90 مهاجراً قبالة مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس.

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم لفرانس برس، "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم بوجود قارب يحتاج إلى إغاثة سريعة على بعد 9 أميال شمال الخمس".

وأشار إلى أنه تم العثور على القارب وحوله المهاجرون وبالتعاون مع بعض الصيادين وقاطرة شحن بحرية، جرى إنقاذ 65 مهاجراً، بينهم امرأتان، وانتشال خمس جثث (3 رجال وامرأة وطفل)، لافتا أن عملية البحث عن مزيد من الناجين أو الجثث مستمرة.

بدورها، تحدث المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إنقاذ 60 مهاجراً وتسجيل 40 مفقوداً جراء حادثة القارب المنكوب.

وتأتي هذه الحادثة عقب أكثر من شهر على غرق قارب خشبي على متنه 250 مهاجراً شمال الخمس، ما أدى إلى فقدان أكثر من 50 مهاجراً مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال 62 جثة، وفقاً للسلطات المحلية.

ورغم الفوضى التي تسودها، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق اخرى من افريقيا والشرق الاوسط، سعياً إلى فرصة عمل او للتوجه الى اوروبا.

وليبيا إحدى أكثر الدول على مستوى العالم التي تتكرر قبالة سواحلها حوادث غرق قوارب المهاجرين المميتة.

وتندّد المنظمات الإنسانية بالأوضاع في مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا مشيرة الى تعرض بعض المهاجرين للتعذيب والعمل القسري والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة.