غنيم يبحث مع مدير البنك الدولي تطورات مشاريع ممولة من البنك

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثن شنكر، جملة من التطورات في مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من البنك، إلى جانب مجموعة من الاحتياجات الطارئة التي تسعى سلطة المياه لتأمينها للمضي قدما بتنفيذ وتشغيل عدد من المشاريع لتطوير قطاع المياه وتأمين احتياجات المواطنين.

وناقش غنيم، خلال لقائه شنكر، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، آخر التطورات الحاصلة في تنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة للخليل، والخطوات التي قامت بها سلطة المياه للمضي قدما فيه، حيث أن المشروع يأتي ضمن برنامج إدارة المياه العادمة ويهدف إلى تحسين خدمة المياه ومعالجة مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها محافظة الخليل، والآثار البيئية والاجتماعية والصحية الناتجة عن المياه العادمة في وادي السمن.

وأطلع غنيم، مدير البنك الدولي على عمل سلطة المياه حاليا لتشغيل مشروع محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، والإجراءات التي تتطلع سلطة المياه إلى اتخاذها من قبل البنك الدولي للتمكن من تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل.

بدوره، أكد شنكر دعم البنك الدولي المستمر لقطاع المياه والمشاريع الحيوية ذات الأولوية في القطاع حسب استراتيجيات سلطة المياه، مشددا على أهمية دعم سلطة المياه في تنفيذ خطتها المتعلقة بتشغيل وصيانة محطة معالجة المياه العادمة شمال غزة، إضافة إلى ضرورة البدء بتنفيذ مشروع محطة المياه المعالجة في الخليل .

وأشاد بجهود سلطة المياه في تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة لتطوير هذا القطاع.