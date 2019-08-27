اتحام المعلمين ينفي أي دعوة للاضراب ويؤكد صرف الراتب خلال يومين

نفى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء يوم الثلاثاء، أي دعوة للإضراب في المدارس مؤكداً أن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة.

وشدد الاتحاد في بيان صحفي أورده عبر موقع (فيسبوك)، أن الدوام يسير بشكل اعتيادي، قائلاً: "تواصلنا مع رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وسيتم صرف الراتب خلال اليومين القادمين".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي هام

يؤكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ان الدوام يسير بشكل اعتيادي ولا يوجد اي دعوة لإضراب وكل ما يشاع عن ذلك عاري عن الصحة والصفحات التي تدعي ذلك هي صفحات مزورة.

كما نؤكد اننا تواصلنا مع رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وسيتم صرف الراتب خلال اليومين القادمين.

كما ونؤكد انه لا يوجد احد مخول بالحديث عن المعلمين غير الاتحاد وقد تم اعتماد مجموعة من القضايا المطلبية من المؤتمر السادس والمجلس المركزي كخطة عمل واجبة التنفيذ تشمل عددا من القضايا واهمها

١. توحيد الجسم التربوي من حيث العلاوات والامتيازات وانتهاء المسميات التي قسمت الى اداري من اصل معلم واداري من اصل اداري.

٢. ربط الراتب بجدول غلاء معيشي حقيقي يعتمد السلة الغذائية الضرورية فقط.

٣. تعديل قانون التقاعد ليكون منصفا وعصريا يكفل الحياة التي تليق بالمعلمين.

٤. تطبيق قانون حماية المعلم وتعزيز مكانته بالمجتمع.

٥. العمل على اقرار وتنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون التربية وتحويل التعليم الى مهنة لها استحقاقاتها من علاوات وغيرها.