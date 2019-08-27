ملادينوف: الاوضاع في غزة هشة

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مساء اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في قطاع غزة هشة، مؤكداً أن إسرائيل تواصل انتهاكها للقانون الدولي بمواصلة اجراءات ضد السكان في غزة من جهة والاستيطان من جهة أخرى.

وقال ملادينوف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي: "إن قرار إسرائيل تخفيض نسبة الوقود سيؤدي إلى انخفاض التموين بالكهرباء وتراجع الخدمات بالقطاع"، مشيراً إلى أن وجود أزمة صحية وتراجع في الحصول على العلاج والدواء في غزة وقرار إسرائيلي يزيد من الاعباء على سكان القطاع.

وفي سيقا أخر شدد ملادينوف على ضرورة احترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.