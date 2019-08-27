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مجلس الأمن يعقد جلسة غداً لمناقشة أوضاع العراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:20 - 27 اغسطس 2019
مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي
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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة غداً الأربعاء، جلسة لبحث أخر التطورات الميدانية التي شهدتها العراق خاصة بعد الاعتداء الاسرائيلي على سيادة العراق.

بيان بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أكد أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غداً الأربعاء لمناقشة الأوضاع في العراق وذلك في تمام الساعة 10: 00 صباحا بتوقيت نيويورك 14: 00 ت.غ)".

وقالت البعثة في بيانها: "ستقدم جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل، مشيرة إلى أن بلاسخارت "ستقدم إحاطة حول التطورات في العراق وبعثة يونامي".

كما سيناقش المجلس تقريرا للأمين العام حول العراق مقدما إلى مجلس الأمن.

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