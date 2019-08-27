"اليونيفيل": الاوضاع على حدود لبنان و"إسرائيل" هادئة

أكدت قوات حفظ السلام "يونيفيل" في جنوب لبنان، أن الوضع في المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة –إسرائيل- بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وتهديد حزب الله هادئة جداً.

وأوضح المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي في تصريحات لوكالة الانباء اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، أن القوة الأممية تتواصل مع الأطراف لضمان عدم حصول سوء فهم أو حوادث يمكن أن تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر.

وقال تيننتي: "إن جنود "يونيفيل" يواصلون القيام بأنشطة منتظمة في منطقة عملياتهم جنوب لبنان وعلى طول "الخط الأزرق".

وتأتي تصريحات تيننتي، بعد ساعات على اشتعال حرائق في منطقة مزارع "شبعا" بمحاذاة الخط الأزرق، بسبب قنابل مضيئة ألقتها قوات الجيش الإسرائيلي.

والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو/ حزيران 2000.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين "مسيرتين" إسرائيليتين، في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.