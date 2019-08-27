توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال

وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس، اليوم الثلاثاء، في مقر السلطة برام الله، مذكرة تعاون مشترك لتنسيق الجهود لغرض تحقيق أهدافهما المتعلقة بالرقابة المشتركة والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما تهدف المذكرة الى تعزيز الثقة في سوق رأس المال وفي الجهاز المصرفي في فلسطين، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والحد من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين والمتعاملين الحاليين والمتوقعين في القطاعين المصرفي والمالي، والعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وقال المحافظ الشوا، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من ضرورة تعاون الهيئات الرقابية المسؤولة عن التنظيم والإشراف على القطاع المالي لضمان الشفافية والاستقرار في هذا القطاع وتطوره، ولضمان التكامل في الرقابة والإشراف على هذه المؤسسات، استناداً إلى مبادئ المساءلة والشفافية وتفادي الازدواجية وتنظيم تبادل المعلومات.

وأكد على أهمية توحيد جهود المؤسستين بما يحقق الهدف الأساسي وهو الاستقرار المالي، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومن أبرز سبل التعاون التي تمت بين المؤسستين الرئاسة المشتركة للجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

من جهته أكد رئيس هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس، على أهمية تطوير وتوسيع نطاق مذكرة التعاون المشترك ما بين الهيئة وسلطة النقد، وذلك لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة القطاع المالي الفلسطيني، لتشمل عددا من الأمور المستجدة مثل تعزيز الثقة في المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق واحكام الشريعة الإسلامية، وانشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية، إضافة الى الشراكة في قيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتنظيم ممارسة أعمال التأمين المصرفي وتبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة وسلطة النقد، بالإضافة الى مناحي التعاون المختلفة بما يسهم في تعزيز الدور الهام والحيوي للقطاع المالي الفلسطيني المصرفي وغير المصرفي في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين.