سبب شطب صيدليات العزبى

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. وفي تعليقها على القرار قالت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، لـ«المصري اليوم»، إن هذا حكم من المحكمة واجب النفاذ بشطبهم من سجلات الصيادلة، مشيرة إلى أن القرار صدر من شهر يونيو الماضي، والشطب وفقا لحكم القضاء.