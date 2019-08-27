مصطفى فهمي يكشف تفاصيل حياته الخاصة

تصدر الفنان المصري مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مؤشرات البحث على جوجل في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، بعد مشاركتهما الاستثنائية مع النجمة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" كشف فيها مصطفى سر شبابه الدائم هو وشقيقه حسين فهمي، كما رفعت فاتن الستار عن تفاصيل حياتهما الخاصة.

مصطفى فهمي أكد أن سر شبابه الدائم هو عدم الاكتئاب وقال: أنا لا أحب الاكتئاب وأبعد عنه عن طريق الرياضة، وأحب ممارسة الرياضة وأحب النهار أكثر من الليل، مضيفا: أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس.

وأكد فهمي، أنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا: كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها وأنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات، ومنعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري.

وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا: أنا داخل على 59 سنة، ولذلك أحافظ على رشاقتي بالابتعاد عن السمنة.

وحول طريقه إلى عالم الفن أوضح فهمي أنه كان يحب التصوير منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للسينما، مضيفا: حصلت على كورسات في التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: حصلت على فرصة بأن أكون مصور سينمائي وأول عقد لي كان بـ 75 جنيها، مضيفا: عُرض عليّ التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة، وعقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم (أين عقلي)، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في قمر الزمان.

ونفى مصطفى فهمي تعمده عدم مشاركة شقيقه حسين بطولة الأعمال الفنية مؤكدا أنه اجتمع مع شقيقه الفنان في أكثر من عمل ، وروي كواليس موقف طريف جمع بينهما في تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" قائلا: في هذا الفيلم كان حسين ممثل وأنا مصور وطلبت منه في موقع التصوير أن يتحرك قليلا وقلت له (أتحرك شويه يا أستاذ حسين) وشقيقي أتخض وقال لي حاضر.

وأشار إلى أسباب رفضهما المشاركة ببعض الأعمال الفنية بقوله: معظم الأدوار التي تعرض علينا هي أخ شرير والأخر طيب وقررنا عدم تجسيد تلك الشخصية.

الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، كشفت كواليس حياتهما الزوجية، قائلة: مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله، ومصطفى لديه مبدأ إن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه.

وأكملت: مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت.

وعن أول لقاء بينهما، قالت أنها تعرفت عليه في إحدى المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه، وقالت: لم أتوقع أنني سأتزوج من مصطفى فهمي في يوم من الأيام، أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفت مصطفى فهمي أسرني جماله، وعندما رأيته لمرة ثانية في إحدى السهرات كان بمثابة تسونامي داخل عليّ، ضحكة مصطفى فهمي اخترقت قلبي وكياني وحاولت أهرب ولكنني لم أستطع.

وأضافت: تعلمت في الزواج أنه من الممكن أن نتناقش ونستوعب بعضنا البعض، مضيفة: أنا عصبية بطبعي، وفي بداية الزواج مكنتش أهدأ بسرعة ولكن في النهاية مصطفى فهمي هو رجل البيت ومينفعش أزعله.

وقالت: مصطفى مغرور ولا يمكن أن يقول لي أنا أسف لو زعلني، ولكنه يحاول أن يصالحني بشتى الطرق.

وأوضحت، أنه عندما تنشب بينهما أي مشكلة يّعوضها كثيرًا من الأشياء الجميلة مقابلها، مستطردة: ساعات نوصل في النقاش لمرحلة الأسود اللي بتهجم على بعض، بس في الآخر بقول هو راجل البيت ومينفعش أزعله.

وكشفت عن طريقة مصالحة مصطفى لها مؤكدة أنه عندما يريد مصالحتها يّطلب منها طبخ بامية، حيث ذكرت أنها لا تفقه أي شيء في الطبيخ سوى عمل البامية، فيما رد قائلا: فيه خطوط حمرا ومش محتاجة مناقشة، وأنا مش عصبي أنا حمقي بس وبهدى بسرعة، فردت مازحة: لما يتحمق الزربونة بتطلع.

وحكى فهمي عن موقف حدث بينه وبين الإعلامية فاتن موسى في بداية زواجهما، بسبب اختلاف معاني الكلمات في اللهجتين المصرية واللبنانية.

وأوضح أنه كان يشعر بالتعب والإجهاد في ذلك اليوم، وفوجئ بزوجته تقول له روح أتلقّح هناك، ولم تفهم هي لماذا تفاجأ، ليتضح له بعد ذلك أن معنى يتلقح باللهجة اللبنانية هو يستلقي أو يستريح.

وفاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس، وقالت فاتن موسى: شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة.