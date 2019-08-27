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شبيه ستيف جوبز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم
  • 16:30 - 27 اغسطس 2019
شبيه ستيف جوبز تشعل شبيه ستيف جوبز تشعل
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أثارت صورة لشخص شبيه بمؤسس شركة آبل الأمريكية العملاقة ستيف جوبز مزاعم بأنه مازال على قيد الحياة ويعيش متخفيا في مصر، رغم مرور نحو ثماني سنوات على وفاته.

  • يظهر في الصورة، التي تشبه ستيف جوبز بشكل مذهل، شخص يرتدي زيا مصريا تقليديا ويجلس على أحد المقاهي في القاهرة.
  • نشرت الصورة قبل يومين على موقع فيسبوك قبل أن تنتشر على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتثير آلاف التعليقات.
  • دفع الشبه المذهل بين صاحب الصورة ومؤسس شركة آبل العديد من المعلقين إلى الاعتقاد بأن ستيف جوبز ما يزال حيا وأنه ربما يختبئ في القاهرة.
  • استدل بعضهم بأن صاحب الصورة لا يرتدي حذاء في قدميه، وهو أمر اشتهر ستيفن جوبز بأنه كان يفعله أثناء العصف الذهني.
  • لكن آخرين ردوا بالقول إن شبيه ستيف جوبز لا يرتدي ساعة أبل في الصورة، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به جوبز الحقيقي.
  • شارك جوبز في تأسيس شركة آبل عام 1976، وقادها حتى أصبحت وإحدة من أكبر الشركات في العالم، وساهم في تغيير صناعة التكنولوجيا بأكملها.
  • ترك جوبز منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل ثلاثة أشهر من وفاته عام 2011 عن 56 عاما بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.
     
المصدر: صحيفة ذي صن البريطانية

 

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