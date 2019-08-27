بالأسماء.. تسعة أسرى في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن تسعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، أن ثمانية أسرى أضربوا عن الطعام بسبب اعتقالهم الإداري.

والأسرى التسعة المضربون عن الطعام هم:

-الأسير طارق قعدان (46 عامًا) من جنين، منذ (28) يومًا.

-الأسير حذيفة حلبية (28 عامًا) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، مضرب منذ (58) يومًا.

-الأسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، منذ (35)يومًا.

-الأسير أحمد غنام (42 عامًا) من مدينة دورا قضاء الخليل، منذ (45) يومًا.

-الأسير سلطان خلوف (38 عامًا)، من بلدة برقين قضاء جنين، منذ (41) يومًا.

-الأسير فادي الحروب (27 عامًا) من بلدة دورا في الخليل، منذ (15) يومًا.

-الأسير جواد جواريش (37 عامًا) من بيت لحم، وهو مضرب منذ (17) يومًا احتجاجًا على عملية نقله المتكررة.

-الأسير ناصر الجدع (30 عامًا) من بلدة برقين في جنين، منذ (21) يومًا.

-الأسير ثائر حمدان (30 عامًا) من بلدة بيت سيرا، منذ (16) يومًا.