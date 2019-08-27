الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الموقع الرسمي

تأسس الاتحاد في عام 1947 شارك في التأسيس 14 دولة فقط، وكان Paul Libaud أول رئيس للاتحاد في عام 1964، قبلت اللجنة الأولمبية الدولية رياضة كرة الطائرة ضمن المنافسات الأولمبية . بمرور الوقت، زاد عدد الاتحادات الوطنية المنتسبة للاتحاد الدولي ليصل 89. في وقت لاحق من عام 1969، تم ترسيم منافسة «كأس العالم للكرة الطائرة» . وصارت تذكرة التأهل لدورة الالعاب الأولمبية لعام 1991 .

بعد انسحاب السيد Libaud، انتخب المكسيكي روبن أكوستا (Rubén Acosta) رئيسا جديدا في عام 1984، وانتقلت مقر الاتحاد من باريس ( فرنسا ) إلى لوزان ( سويسرا ). تكثف مستوى تعزيز كرة الطائرة على المستوى العالمي، واستحدثت مسابقات سنوية للرجال والنساء ( رابطة العالم في عام 1990 والجائزة الكبرى في عام 1993 ) في عام 2006 ، بلغ عدد المنتسبين للاتحاد 219 اتحاد وطنيا. الموقع الرسمي من هنا.