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الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الموقع الرسمي

  • فلسطين اليوم
  • 15:34 - 27 اغسطس 2019
الاتحاد المصرى للكرة الطائرة الموقع الرسمي الاتحاد المصرى للكرة الطائرة الموقع الرسمي
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تأسس الاتحاد في عام 1947 شارك في التأسيس 14 دولة فقط، وكان Paul Libaud أول رئيس للاتحاد في عام 1964، قبلت اللجنة الأولمبية الدولية رياضة كرة الطائرة ضمن المنافسات الأولمبية . بمرور الوقت، زاد عدد الاتحادات الوطنية المنتسبة للاتحاد الدولي ليصل 89. في وقت لاحق من عام 1969، تم ترسيم منافسة «كأس العالم للكرة الطائرة» . وصارت تذكرة التأهل لدورة الالعاب الأولمبية لعام 1991 .

بعد انسحاب السيد Libaud، انتخب المكسيكي روبن أكوستا (Rubén Acosta) رئيسا جديدا في عام 1984، وانتقلت مقر الاتحاد من باريس (  فرنسا ) إلى لوزان (  سويسرا ). تكثف مستوى تعزيز كرة الطائرة على المستوى العالمي، واستحدثت مسابقات سنوية للرجال والنساء ( رابطة العالم في عام 1990 والجائزة الكبرى في عام 1993 ) في عام 2006 ، بلغ عدد المنتسبين للاتحاد 219 اتحاد وطنيا. الموقع الرسمي من هنا.

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