اطلاق 4 قذائف صاروخية تجاه موقع ناحل عوز شرق غزة

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن 4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت قرب السياج الزائل في موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة.

وأشار موقع حدشوت 24 الإسرائيلي إلى أن 4 قذائف هاون أطلقت تجاه الحدود الشرقية لمدينة غزة سقط أحدها داخل موقع ناحل عوز فيما سقطت القذائف الأخرى قرب السياج الزائل.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تجاه المشاركين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار الإسرائيلي.