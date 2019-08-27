موعد الدخول المدرسي 2019 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني عن رزنامة الدخول المدرسي 2019 ، وايضا عن موعد دخول الاساتذة والاداريين.
صرحت الوزارة في بيان لها عن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2019/2020 ، كما انه سيكون يوم الأربعاء 04 سبتمبر 2019،موضحة ان دخول الأستاذة سيكون يوم الأحد 01 سبتمبر 2019.
و فيما يلي الرزنامة الكاملة للدخول المدرسي 2019/2020 :
الادارة المركزية الاحد 18 اوت 2019
الادارة المحلية الأحد 25 أوت 2019
المعلمون والأساتذة الأحد 01 سبتمبر 2019
التــلامــــيذ الأربعاء 04 سبتمبر 2019
في نفس السياق أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الدخول الجامعي للسنة الدراسية 2019/2020 سيكون يوم 12 سبتمبر 2019 بالنسبة للطلبة القدامى وللطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2019.
كما واعلنت اغلب الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية عن موعد بداية الدروس والتي كانت كالتالي:
جامعة عنابة: سبتمبر.
جامعة تيزي وزو: سبتمبر.
جامعة الشلف: سبتمبر.
جامعة البويرة: سبتمبر.
جامعة سكيكدة: سبتمبر.
جامعة الشلف: سبتمبر.
جامعة الوادي: سبتمبر.
جامعة الأغواط: سبتمبر.
جامعة خميس مليانة: سبتمبر.
جامعة قالمة: سبتمبر.
جامعة سطيف: سبتمبر.
جامعة قسنطينة 1: سبتمبر.
جامعة قسنطينة 3: سبتمبر.
المركز الجامعي تمنراست: سبتمبر.
المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا: سبتمبر.
المدرسة الوطنية متعددة التقنيات قسنطينة: سبتمبر.
جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين: سبتمبر.
المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الجزائر: السنة الأولى سبتمبر.
المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس: سبتمبر.
المدرسة العليا لعلوم التسيير عنابة: سبتمبر.
المدرسة العليا لعلوم الغذاء و الصناعات الزراعية الغذائية الجزائر: سبتمبر.
المدرسة العليا للمناجم و المعادن: سبتمبر.
المدرسة العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل: سبتمبر.
المدرسة العليا للبيطرة: السنة الأولى سبتمبر/ سبتمبر بقية السنوات.