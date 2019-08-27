موعد الدخول المدرسي 2019 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني عن رزنامة الدخول المدرسي 2019 ، وايضا عن موعد دخول الاساتذة والاداريين.

صرحت الوزارة في بيان لها عن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2019/2020 ، كما انه سيكون يوم الأربعاء 04 سبتمبر 2019،موضحة ان دخول الأستاذة سيكون يوم الأحد 01 سبتمبر 2019.

و فيما يلي الرزنامة الكاملة للدخول المدرسي 2019/2020 :

الادارة المركزية الاحد 18 اوت 2019

الادارة المحلية الأحد 25 أوت 2019

المعلمون والأساتذة الأحد 01 سبتمبر 2019

التــلامــــيذ الأربعاء 04 سبتمبر 2019

في نفس السياق أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الدخول الجامعي للسنة الدراسية 2019/2020 سيكون يوم 12 سبتمبر 2019 بالنسبة للطلبة القدامى وللطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2019.

كما واعلنت اغلب الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية عن موعد بداية الدروس والتي كانت كالتالي:

جامعة عنابة: سبتمبر.

جامعة تيزي وزو: سبتمبر.

جامعة الشلف: سبتمبر.

جامعة البويرة: سبتمبر.

جامعة سكيكدة: سبتمبر.

جامعة الشلف: سبتمبر.

جامعة الوادي: سبتمبر.

جامعة الأغواط: سبتمبر.

جامعة خميس مليانة: سبتمبر.

جامعة قالمة: سبتمبر.

جامعة سطيف: سبتمبر.

جامعة قسنطينة 1: سبتمبر.

جامعة قسنطينة 3: سبتمبر.

المركز الجامعي تمنراست: سبتمبر.

المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا: سبتمبر.

المدرسة الوطنية متعددة التقنيات قسنطينة: سبتمبر.

جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين: سبتمبر.

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الجزائر: السنة الأولى سبتمبر.

المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس: سبتمبر.

المدرسة العليا لعلوم التسيير عنابة: سبتمبر.

المدرسة العليا لعلوم الغذاء و الصناعات الزراعية الغذائية الجزائر: سبتمبر.

المدرسة العليا للمناجم و المعادن: سبتمبر.

المدرسة العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل: سبتمبر.

المدرسة العليا للبيطرة: السنة الأولى سبتمبر/ سبتمبر بقية السنوات.