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سلهب: إجراءات اسرائيل بالقدس تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:09 - 27 اغسطس 2019
سلهب سلهب
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أكد رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب أن اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تمثّل استفزازاً مباشرا لمشاعر المسلمين سواء باقتحامات المسجد الأقصى أو أوامر الاعتقال والابعاد.

وقال سلهب في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "إن إجراءات الاحتلال في القدس لن تحول دون واجبنا في الدفاع عن الأقصى في وجه الهجمة الشرسة من الاقتحامات والتي كان اخطرها صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك".

ودعا سلهب الأمتين العربية والاسلامية إلى اتخاذ مواقف فعلية في الدفاع عن الأقصى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت أمس الشيخ عكرمة صبري واحتجزته لساعات على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الأقصى المبارك.

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