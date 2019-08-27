موعد التقديم للجامعات المصرية 2019 للطلبة الجدد والاوراق المطلوبة للتقديم

يستعد الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الثانوية العامة في مصر، لتجهيز انفسهم للتقدم لمرحلة جديدة من التعليم وهي سنة أولى جامعة، وذلك خاصة بعد اقتراب موعد الدراسة بالجامعات المصرية.

ومن الجديد ذكره ، ان يبدأ العام الجامعي الجديد 2019 – 2020 في شهر سبتمبر 2019، وذلك في موعد يحدده وزير التعليم العالي، في وقت لاحق، وغالبا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل.

ونظرا لضيق الوقت بين إعلان النتائج وموعد بداية الدراسة يستعد الطلاب خلال هذه الفترة إلى إنجاز الأوراق المطلوبة للتقديم في سنة أولى جامعة، حتى لا يتأخروا في الأوراق التي قد تستغرق وقتا أطول للانتهاء منها واستيفائها، مثل أوراق التجنيد، التي غالبا ما تأخذ مجهودا كبيرا من الطالب للحصول على استمارة 6 جند و2 جند، وقد يطول الوقت في حال استخراج بدل فاقد استمارة 7 جند.

كما وتعتبر الأوراق المطلوبة للكليات 2019 من أكثر المهام التي ينشغل بها طلاب الثانوية العامة الذين ظهرت نتائج التنسيق الخاصة بهم، ويسعون خلال هذه الفترة إلى الانتهاء منها قبل بداية الدراسة.

سنقدم لكم اليوم الاوراق المطلوبة للتقديم في سنة أولى جامعة وهي كالتالي: