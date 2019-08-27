رابط أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، أن السفر غداً الأربعاء 28 أغسطس سيكون للحافلات الأولى "جوازات مصرية"، والثانية والثالثة من كشف (21-8).

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف أسماء المسافرين اضغط هنا