مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والمحرق البحريني اليوم بث مباشر الثلاثاء 27/8/2019

يستقبل ملعب الشهيد حملاوي، اليوم الثلاثاء، كل من النادي الرياضي القسنطيني الجزائري وفريق المحرق البحريني ، في كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، ضمن دور ال32.

تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، وتمام 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30بتوقيت جرينتش، على قناة أبو ظبي الرياضة HD1، بواسطة المعلق محمد حسين.

ومن الجدير ذكره، أقيمت في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في دور الـ 32، مباراة الوصل الإماراتي مع الهلال السوداني بنتيجة 2-0، فيما فاز الاتحاد السعودي مع العهد اللبناني بنتيجة 3-0، يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

أما أمس الإثنين 26 أغسطس، فقد فاز الاتحاد السكندري المصري بهدف أمام العربي الكويتي والتي أقيمت على استاد صباح السالم.

وهذه مباراة الذهاب بين المحرق البحريني وشباب قسنطينة الجزائري تلعب في الجزائر، في حين سوف يقام لقاء الإياب يوم السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل في استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المنامة، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.