مشاهدة مباراة القادسية والتقدم بث مباشر

يستعد ملعب الراكة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، لاقامة مباراة بين فريق القادسية ونظيره التقدم ، اليوم الثلاثاء 27 اغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بواسطة الحكم محمد السماعيل كما سيكون مساعد الحكم إبراهيم الدخيل.

يسعى كلا من الفريقين اليوم في المباراة، الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى مشوار البطولة ، كما وتنطلق المباراة الساعة السابعة الا الربع بتوقيت مصر، بما يوافق الساعة الثامنة الا الربع بالتوقيت فى السعودية وفلسطين.

ومن الجدير ذكره ، ان دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي أو دوري الدرجة الأولى للمحترفين السعودي، هي بطولة الدوري الثانية من حيث الأهمّية لكرة القدم السعودية بعد دوري المحترفين السعودي في السعودية، كما وتأسس هذا الدوري سنة 1976.

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