مسؤول في وكالة الاستخبارات CIA يكشف: لا نتجسس على هذه الدولة

كشف مسؤولٌ سابقٌ في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA بأن الجهاز لا يتجسس على دولة الإمارات العربية المتحدة رغم أن البلاد تخوض حرباً وتدير عمليات سرية وتستخدم قوتها المالية في إعادة تشكيل السياسة الإقليمية في المنطقة.

وقال المسؤول السابق لـ CIA وفقاً لما نقلته وكالة رويترز "فإن إخفاق الوكالة في التكيف مع الطموحات العسكرية والسياسية المتنامية لدولة الإمارات يرقى إلى مستوى ما وصفته "التفريط بالواجب" مشيراً إلى أن واشنطن لا تتجاهل الإمارات كلياً بل تنفذ عمليات مراقبة إلكترونية داخل الإمارات.

كما أن CIA تعمل مع جهاز المخابرات في الإمارات من خلال تبادل المعلومات عن الخصوم المشتركين مثل إيران وتنظيم القاعدة.

وكشفت “رويترز” أن CIA لا تجمع معلومات باستخدام العنصر البشري من مخبرين في الإمارات عن حكومتها الاستبدادية، حسبما ذكر لها 3 مسؤولين سابقين في الوكالة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولٍ سابقٍ في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن غياب جمع المعلومات في الإمارات أمر مزعج، لأن الإمارات تعمل الآن كدولةٍ مارقة في ما يتعلق بدولٍ استراتيجية مثل ليبيا وقطر بل وأبعد من ذلك في القارة الإفريقية.