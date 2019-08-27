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حماس: شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين لن يخدم استقرار المنطقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:20 - 27 اغسطس 2019
باسم نعيم القيادي في حركة حماس باسم نعيم القيادي في حركة حماس
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أكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم، أن شطب وزارة الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط ستدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والاضطراب.

وقال نعيم في بيان له: "هذا يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الحالية والمتماهية بالكامل مع المواقف الإسرائيلية المتطرفة، التي تقوم عبثاً على شطب الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية وحقهم في الحرية والاستقلال".

وأضاف نعيم: "هذه السياسة قصيرة النظر، لن تغير من حقيقة الوجود الفلسطيني شيئا، وتمسك شعبنا بحقوقه وثوابته".

وأوضح أن هذه السياسة لن تخدم الاستقرار في المنطقة والعالم، بل تدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والاضطراب، وتسكب الزيت على نار المنطقة الملتهبة، لا سيما أن هذه الخطوة جاءت في سياق العديد من الخطوات التي تعتدي بشكل سافر على شعبنا وحقوقه التاريخية.

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